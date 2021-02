Biographie

De son vrai nom Nick Rottevel Van Gotum, Nicky Romero voit le jour le 6 janvier 1989 à Amerongen, aux Pays-Bas. Il débute sa carrière en 2010 avec un premier simple intitulé « My Friend » qui est rapidement repris par des DJs tels que Tiësto, Axwell, Fedde le Grand ou encore Sander Van Doorn. Il se consacre davantage à des remixes en 2011, et notamment « Where Them Girls At » de David Guetta ou « What A Feeling » d'Alex Gaudino. Mais c'est véritablement avec « Toulouse » en 2012 que le DJ néerlandais franchit un cap puisqu'il devient l'une des meilleures ventes du site Beatport, attirant l'attention de la chaîne MTV qui le place dans les artistes à surveiller. Il partage alors une résidence à Ibiza avec l'un de ses héros, David Guetta, et entre ainsi dans le gotha des meilleurs DJs de la planète. Il collabore avec le suédois Avicii et placent ensemble leur titre commun, « I Could Be The One » en tête des charts singles britanniques. Ses singles suivants, notamment « Legacy » puis « Symphonica » en 2013, connaissent à leur tour un immense succès, confortant Nicky Romero comme l'un des DJs les plus doués de sa génération. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015