Biographie

Nico Wellenbrink, né à Brême le 7 janvier 1993 et plus connu sous le nom de Nico Santos, est un DJ, compositeur et producteur allemand. Collaborateur d'artistes comme Bushido, Shindy, Helene Fischer ou Mark Foster, il entreprend une carrière solo en 2017 avec le titre « Rooftop », classé n°5. Deux autres titres classés, « Safe » et « Unforgettable », sont extraits de son premier album Streets of Gold (2018), qui obtient la 25e place des ventes allemandes à sa sortie. En 2019, Nico Santos collabore avec la chanteuse Lena sur le titre « Better », classé n°29. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019