Biographie

Ne vous laissez pas tromper par la consonance du nom : la violoniste Nicola Benedetti, née en 1987, est… écossaise, certes avec quelques origines quelque peu italiennes. Elle se saisit de son premier violon au biberon et dès l’âge de huit ans, elle était Premier violon de l’Orchestre des enfants de Grande-Bretagne ! Peu après, Menuhin l’acceptait dans son école : c’était le début d’une ascension vertigineuse qui la mènerait rapidement à se produire avec les plus grands orchestres du Royaume-Uni : Royal Scottish Orchestra, Royal Philharmonic, London Symphony Orchestra et tant d’autres, puis les orchestres du reste de la planète. Loin de se cantonner au répertoire concertant, Nicola Benedetti se consacre aussi à la musique de chambre ; son répertoire s’étend de Vivaldi et Bach jusqu’à la création contemporaine, y compris le « crossover » puisqu’elle s’est par exemple fait la championne du Concerto pour violon de Wynton Marsalis dont elle a assuré la création mondiale en 2015… Une musicienne passionnée et passionnante, que vous ne retrouverez jamais dans les sentiers battus. © Qobuz