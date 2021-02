Biographie

Chanteur romantique par excellence, Nicola Ciccone s'est fait un nom avec sa voix vibrante et chargée d’émotion ainsi qu’avec ses chansons sentimentales abordant les petits tracas et les grandes misères du quotidien. Prolifique, l’auteur-compositeur-interprète de Montréal a partagé sa pop contemporaine - qui plaît aux inconditionnels de Dany Bédard et de Mario Pelchat, par exemple - sur une dizaine d'albums, dont L’Opéra du mendiant (1998), son premier disque, J’t’aime tout court (2003) (dont la chanson-titre fut couronnée Chanson de l’année) et Nous serons six milliards (2006) qui lui vaudra, au gala de l'ADISQ 2007, le Félix de l'Interprète masculin de l'année ainsi que le Billet d'argent pour souligner les 25 000 billets de concert vendus. Nicola Ciccone est également auteur de deux romans.