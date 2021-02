Biographie

Nicolas Comment est tout à la fois photographe, vidéaste, chanteur et compositeur. Après des études de cinéma à l'Université Lyon II et à L'école des Beaux-Arts de Lyon, il publie en 2001 aux éditions Filigranes son premier livre de photographies : La desserte (texte d'André S. Labarthe), suivi par Le point en 2003 et A*** en 2004. Diverses expositions personnelles et collectives en France et à l'étranger lui permettent alors de donner à voir son travail que Bernard Noël - préfacier de deux de ses livres - définit comme un « journal du regard ». Durant cette période, il élabore peu à peu un « style » photographique singulier qui l'inscrit d'emblée dans la lignée d'une photographie d'auteur française « littéraire » (Bernard Plossu, Arnaud Claass, Magdi Senadji etc.) : notamment en collaboration avec Anne-Lise Broyer avec qui il a crée la revue Saison aux éditions Filigranes et publie en 2006 le livre Fading (Tentative de reconstitution d'un plan sentimental de Prague).En 2004, sa rencontre avec Rodolphe Burger (Kat Onoma) le rapproche du monde de la musique (il travaille alors avec Jacques Higelin, Yves Simon, Jeanne Balibar etc.) jusqu'à ce que le producteur Jean-Louis Piérot (Les Valentins) lui propose de l'accompagner dans la réalisation d'un projet musical personnel dont le CD-livre Est-ce l'Est ? (Berliner romanze), paru en 2008, constitue le premier volet.En 2010, il publie le livre La visite(un travail photographique autour de Bernard Lamarche-Vadel) et sort un premier album de chansons produit par Marc Collin (Nouvelle Vague) qui sera salué par l'ensemble de la presse : Nous étions Dieu (Kwaidan).