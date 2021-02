Biographie

Les histoires de chanteur abandonné ne se terminent pas toujours mal. Rescapé des années 1970 et du trou noir de l'oubli, Nicolas Peyrac est là pour en témoigner. Révélé à la télévision en 1968, le chanteur américanophile s'impose avec des succès comme « So Far Away From L.A. » et « Et mon père ». Auteur, compositeur, guitariste et interprète aux textes nostalgiques ou mélancoliques, Nicolas Peyrac passe des salles remplies à la fin des années 70 à la traversée du désert la décennie suivante. De retour en 1989 avec J't'aimais Trop, J't'aimais Tellement, il part un temps au Québec puis revient en France où il n'est pas oublié. Cet artisan de la chanson revient régulièrement donner de ses nouvelles en 2002 avec Seulement L'Amour et en 2006 avec Vice-Versa comme en 2011 avec Monterey. Deux ans plus tard, Nicolas Peyrac met son répertoire à disposition pour l'album de duos Et Nous Voilà ! © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2015