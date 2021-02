Biographie

Artiste pluridisciplinaire, Nicole Croisille passe allègrement de la chanson au cinéma et de la comédie musicale au théâtre. L'iinterprète de l'immortel « Chabadabada » d'Un Homme et une femme (1966) a multiplié les succès au cours des années 1970 : « Une femme avec toi », « Téléphone moi », « Parlez-moi de lui (Il ne pense qu'à toi) » ou « Les Uns et les autres » ont marqué les esprits par sa voix chaude et puissante. En 2006, elle rend hommage à Claude Nougaro dans un spectacle et le disque Nougaro, le jazz et moi. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015