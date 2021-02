Biographie

Chanteuse française à la voix soul et gospel, Nicoletta suit une carrière faite de succès et d'éclipses. L'interprète de grands tubes comme « La Musique », « Il est mort le soleil » ou « Mamy Blue » a également joué dans des comédies musicales et continue d'embraser les planches. Interprète dans les années soixante-dix de « Ma vie c'est un manège », « Les Volets clos » et « Fio Maravilla », Nicoletta fait un retour remarqué la décennie suivante grâce au duo « Idées noires » avec Bernard Lavilliers. Après des collaborations avec William Sheller (l'album J'attends, J'apprends passé inaperçu en 1995), elle part en tournée avec The Gospel Choir. L'album Rendez-Vous en 2006 invite Lavilliers et Manu Chao, Ici et Ailleurs en 2013, JoeyStarr. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015