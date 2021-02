Biographie

Née en Caroline du Sud, Nikki Lane commence par un peu de stylisme avant de s’intéresser à la musique. C’est à la suite d’une rupture amoureuse que la chanteuse décide de s’installer à Nashville et de percer dans la country. Nikki Lane réinvente les sons nostalgiques des sixties pour les oreilles d’aujourd’hui, et mixe les arrangements orchestraux et l’accroche pop rock. Souvent comparée à Wanda Jackson, l’Américaine a sorti un premier album, Walk Of Shame, où elle pose le ton rapidement avec une reprise de I Can’t Be Satisfied de Muddy Waters, entre autres. Son deuxième album, All Or Nothin’ (2015), parle beaucoup de « mauvais comportement et de passer à autre chose ». La chanteuse précise : « Mes chansons peignent toujours un tableau très clair de ce qui se passe dans ma vie, donc c’est un enregistrement lunatique ». Produit avec Dan Auerbach des Black Keys, l’album ne fait pas dans la country tradi avec pompe à la basse et voix nasillarde. Nikki Lane chante avec subtilités des compositions souvent énergiques et dynamiques, un peu mesquines dans les paroles, et assume Man Up à la Aretha Franklin pour ne rappeler qu’un seul mot : « Respect ! ». © HR/Qobuz