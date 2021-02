Biographie

Nikki Yanofsky a débarqué sur la scène du festival de Montréal, en 2006, telle une bombe du haut de ses 12 ans, interprétant devant un big band tout feu, tout flemme, les chansons d'Ella Fitzgerald. Un DVD et un enregistrement fait foi de cet "événement". Un premier album l'a imposée comme l'une de ces étoiles filantes dont le jazz se méfie, à juste titre, parfois. Mais la petite "surdouée" a acquis très vite un professionnalisme et un métier que beaucoup risquent de lui envier. La belle est particulièrement bien entourée, bénéficiant des conseils avisés de Quincy Jones, son mentor, co-manager et producteur exécutif.Avec Little Secret, la jeune femme s'émancipe en proposant un album au croisement du jazz originel, de la soul sixties et d’une certaine pop, gorgée de soleil californien. S'appuyant toujours sur des images au charme rétro,le disque est produit de manière moderne au point qu’il est parfois difficile de déterminer de quelle époque datent les chansons. La chanteuse (et son équipe aguerrie) réussit à mêler parfaitement structures de pop-song et cuivres de big-band, rythmes festifs et harmonies d’une grande finesse, mélodies entêtantes et solos de scats... Sa voix puissante et parfaitement maîtrisée, assure la cohérence de l’ensemble. Quand on demande à Nikki Yanofsky comment elle définirait sa musique, elle répond en souriant : « un mélange d’Ella Fitzgerald, d’Etta James, de Ray Charles, de Quincy... et de moi".