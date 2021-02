Biographie

Né à Hambourg le 4 juillet 1994, Niklas Paschburg partage sa passion pour la musique entre l'étude du piano classique et la musique électronique. Il développe un style ambient à la fois acoustique et électronique dans son premier EP Tuur Mang Welten (2016), pour le label indépendant Unperceived Records. Il signe ensuite avec le renommé label !K7 Records pour lequel il enregistre l'album Oceanic (2018), trouvant son inspiration dans un voyage sur les rives de la mer Baltique et suivi un an après d'un EP de remixes. S'inscrivant dans le courant néo-classique instrumental, à la croisée de la musique classique minimaliste et de l'ambient électronique, Niklas Paschburg transpose une célèbre pièce de J. S. Bach, le Prélude et fugue n° 2 du Clavier Bien Tempéré, pour le titre « Blooming (In C Minor) » (2019), remixé pour les besoins d'un EP En 2020 paraît son deuxième album Svalbard. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020