Biographie

Né en 1972, le pianiste russe Nikolaï Lugansky fut l’un des disciples favoris de la célèbre Tatiana Nikolaïeva au Conservatoire de Moscou. A la différence de tant de stars du clavier, Lugansky ne se fit pas connaître pas un « enfant prodige » et il préféra poursuivre ses études après même avoir remporté plusieurs grands prix prestigieux. Mais une fois lancé sur la scène internationale, ses enregistrements lui ont valu d’innombrables récompenses telles que le Diapason d’or et le prix ECHO Klassik pour son CD-récital des sonates de Rachmaninov, un « Choix de la rédaction » du prestigieux magazine Gramophone pour les concertos de Grieg et Prokofiev avec le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin, et bien d’autres encore. Décrit par le même Gramophone comme « l’interprète le plus novateur et le plus météorique d’entre tous » dans Rachmaninov et Prokofiev, capable d’un grand raffinement et d’une « beauté cristalline » (The Financial Times) dans Mozart et Schubert, Lugansky est un pianiste extraordinairement profond et polyvalent. Il donne régulièrement des récitals dans des salles comme le Konzerthaus de Berlin, le Konzerthaus de Vienne, le Wigmore Hall de Londres, le Théâtre des Champs-Élysées de Paris et le Grand Auditorium du Conservatoire de Moscou ; dans le domaine concertant, on a pu le voir notamment avec l’Orchestre de Paris, le Philharmonia de Londres, la Philharmonie tchèque, le Philharmonique de Munich, le Philharmonique de Saint-Pétersbourg, le Boston Symphony, ou encore l’Orchestre symphonique de la NHK de Tokyo. Lugansky se produit régulièrement lors des festivals les plus prestigieux au monde : La Roque d’Anthéron, les BBC Proms, Verbier, Rheingau, Édimbourg, tout en ne négligeant ni le monde si exigeant de la musique de chambre, ni celui de la pédagogie puisqu’il est désormais professeur au Conservatoire de Moscou.