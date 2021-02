Biographie

Guitariste, compositeur, producteur, et arrangeur, Nile Rodgers marque de son empreinte le monde de la musique depuis 1977. En formant Chic avec son complice la bassiste Barnard Edwards, Nile Rodgers offre au disco un de ses titres emblématiques avec « Le Freak ». Le duo s'illustre ensuite avec Sister Sledge pour « We Are Family » en 1978. C'est ensuite un défilé ininterrompu de succès avec Diana Ross, David Bowie, Madonna, Mick Jagger, ou Grace Jones. Devenu une légende et orphelin depuis 1996 de son ami Bernard Edwards, Nile Rodgers se fait plus discret les décennies suivantes. En 2013, les Français de Daft Punk font appel à sa guitare magique sur trois titres de Random Access Memories, dont le tube planétaire « Get Lucky » qu'il a co-écrit avec le duo. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015