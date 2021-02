Biographie

Tromboniste suédois classique passé au jazz, Lennart « Nils » Landgren (né à Degerfors le 15 février 1956) participe à de nombreux enregistrements avant de se lancer sous son nom avec l'album Planet Rock (1983). Ses albums entre hommages et modernité connaissent le succès. Danseur et acteur de séries, le musicien se partage entre le jazz contemporain, enregistrant avec Esbjörn Svensson (Swedish Folk Modern, 1998) et le funk en fondant le Nils Landgren Funk Unit en 1992. Live in Stockholm (1994), Paint it Blue (1996) et License to Funk (2007) comptent parmi ses réussites pour le label ACT. En 2004, il rend hommage à ses compatriotes du groupe ABBA. Avec le Funk Unit, Nils Landgren enregistre successivement Funk for Life (2010), Teamwork (2013) et Eternal Beauty (2014). Il a, en outre, collaboré avec Tomasz Stanko, Rigmor Gustafsson, Joe Sample, Ray Parker Jr., Lars Danielsson, Christopher Dell et Viktoria Tolstoy. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017