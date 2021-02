Biographie

Pionnier du jazz electro (ou nu-jazz), le trompettiste norvégien Nils Petter Molvaer, né sur l'île de Sula en 1960, fait ses débuts au sein du supergroupe Masqualero, signé par le label ECM, aux côtés de Tore Brunborg, Jon Balke, Arild Andersen et Jon Christensen (1983-1995). Quatre albums plus tard, il entame une carrière solo avec le brillant album Khmer (1998), puis poursuit ses expériences vers le rock et l'électronique sur NP3 (2002) ou Hamada (2009). Émule de Miles Davis et de Jon Hassell, Molvaer alias NPM compose également la bande originale du film Edy (2005) et revisite ses classiques sur Streamer (2004) et Remakes (2005). Ses collaborations incluent des albums de Marilyn Mazur, Bill Laswell et Jah Wobble, Eivind Aarset (le guitariste l'a accompagné de 1998 à 2009). En 2011 sort Baboon Moon, nouvelle référence du style jazz electro. Trois ans plus tard, l'album original en sextette Switch se distingue pour ses ambiances contrastées. En 2016 suit Buoyancy. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016