Biographie

Dans la recherche de l'étrangeté de la période punk, surgi en 1978 un véritable OVNI. Une jeune fille au look de garçonne ultra maquillée, chantant en allemand d'une bouche tordue. Nina Hagen rencontre un succès immédiat avec son rock outrancier et son attitude provocante. « African Reggae » en 1979 sur Unbehagen, devient un tube décalé. Dès 1981, Nina Hagen commence à déraper de plus en plus, ses propos sur Dieu et les extra terrestres la décrédibilisent grandement. Sa tentative de retour à la normale en 1989 avec Nina Hagen, n'est guère couronnée de succès. Aujourd'hui ses albums sont parsemés de chants hindouistes, comme un appel à une réincarnation dans une personnalité plus tranquille. En 2010, Personal Jesus marque sa conversion au christianisme par un album sobre et varié. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015