Biographie

Si tout le monde ne connaît pas le nom de Nina Persson, celui de The Cardigans est plus familier. La chanteuse et claviériste en est un membre fondateur et sa voix principale depuis 1992. La Suédoise débute une carrière parallèle avec le groupe A Camp et son album homonyme paru en 2001. En 2009, elle revient de nouveau sous cette étiquette mais avec des collaborateurs sensiblement différents pour Colonia. En 2014, Nina Persson sort Animal Heart sous son propre nom avec la présence active de son mari Nathan Larson. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015