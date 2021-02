Biographie

Nine Inch Nails est le plus grand groupe de rock industriel, bien qu'on ne puisse pas vraiment appeler NIN un groupe ; le seul membre officiel est le chanteur/producteur/multi-instrumentaliste Trent Reznor, qui est depuis toujours l'unique responsable de l'orientation musicale de NIN. Contrairement à une grande majorité d'artistes indus, Reznor écrit des chansons mélodiques, traditionnellement structurées où les paroles constituent le point central. Ses instincts pop ont non seulement rendu la musique indus plus digeste, mais aussi mis un visage humain à un style qui tentait généralement de produire un son le plus mécanique possible. Reznor est devenu une véritable star et son personnage célèbre pour son côté dark inquiétant et ses instincts provocateurs font de lui un sex symbol à la Jim Morrison version années 90. © Steve Huey /TiVo