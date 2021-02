Biographie

Domenico Gerhard Gorgoglione, né à Karlsruhe en Allemagne le 18 décembre 1963, est plus connu sous le nom Nino de Angelo. Chanteur de schlager allemand d'origine italienne, il acquiert la notoriété à ses débuts avec le titre « Jenseits von Eden » (1983), son plus grand tube, qui se classe numéro 1 en Allemagne pendant dix semaines, en Autriche et en Suisse, et donne lieu à des versions anglaise (« Guardian Angel », n°57 au Royaume-Uni) et italienne (n°1 en France). Après d'autres singles classés et une poignée d'albums, il représente l'Allemagne au Concours de l'Eurovision 1989 avec la chanson « Flieger », qui se classe en 14e position. Nino de Angelo poursuit sa carrière allemande avec succès. En 1996, il s'associe avec le groupe de dance Mr. President pour le titre « Olympic Games », puis réalise des duos avec Claudia Jung (1998), Chris Norman (2002) et le rappeur Eko Fresh (2011). En 2017, son album Liebe für Immer se classe n°23.