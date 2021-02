Biographie

De son vrai nom Ermias Ashgedom (né et mort à Los Angeles, 15 août 1985 - 31 mars 2019), le rappeur américain Nipsey Hussle réalise une douzaine de mixtapes entre 2005 et 2017, avant la sortie de son premier et unique album Victory Lap (2018). Membre du gang The Crips, il emprunte son pseudonyme au comédien Nipsey Russell et nourrit son rap d'humour et d'histoires violentes. En 2013, il vend sa huitième mixtape Crenshaw cent dollars pièce : Jay-Z en achète cent. Au fil de ses productions indépendantes, Nipsey Hussle collabore avec Rick Ross, Slim Thug, James Fauntleroy, Dom Kennedy, Pozition, Snoop Dogg, Young Thug, Dave East, Young Dolph, Bino Rideaux et les producteurs DJ Mustard et DJ Khalil. En 2016, il s'associe à YG pour le duo « FDT (Fuck Donald Trump) », qui se hisse à la 50ème position des charts hip-hop/R&B du Billboard. Sur Victory Lap, il accueille entre autres YG, Puff Daddy, Kendrick Lamar, The-Dream et Cee-Lo Green. Classé à la 5ème place du Billboard 200, l'album est nommé aux Grammy Awards. Père de deux enfants, Nipsey Hussle est âgé de 33 ans lorsqu'il est abattu devant son magasin de vêtements Marthon Clothing à Los Angeles, lors d'un règlement de comptes. Il meurt à l'hôpital. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019