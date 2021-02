Biographie

Né Nourredine Bahri à Orléans en 1987, Niro se signale en 2007 avec le « street album » Niroshima III où apparaissent Six Coups MC et Seth Gueko. Première signature artiste du label Street Lourd, Niro fait de nouveau des étincelles en 2011 via le titre « Fenwick » sur la mixtape Autopsie 4 de Booba. Alors que son premier album Paraplégique sort le 18 juin 2012, Niro est appréhendé lors de la Fête de la musique et incarcéré pour purger une peine de cinq mois. Ayant payé sa dette à la société, Niro répond de la meilleure des manières avec le succès de l'album Rééducation en 2013. L'année suivante sort Miraculé où figure un duo avec Kaaris. En 2015, cinq extraits se succèdent avant la sortie de Si Je Me Souviens. La stratégie pour son successeur est bien différente, puisque Or Game paraît le 26 mai 2016 sans aucune annonce, ce qui n'a pas empêché un excellent accueil avec une cinquième place au top album. Après un single sous forme de rédemption, « Mama t'avais raison », Niro ne s'accorde aucune trêve et livre un nouveau disque dès la fin de l'année, intitulé Les Autres. Avec le même empressement, il enregistre son septième album, OX7, en seulement sept jours et choisit un jour symbolique pour la publication : le 7 juillet 2017. Seulement deux semaines plus tard, alors que OX7 s'est déjà écoulé à près de 10 000 exemplaires, Niro annonce la sortie d'un nouvel opus, M8RE. Au mois d'avril 2018, il sort un nouvel album intitulé Mens Rea, qui signifie « esprit criminel » en latin, puis un an plus tard Stupéfiant, avec la participation de SCH, Maes, Alonzo ou encore Nino B. Toujours aussi prolixe, le rappeur garnit sa discographie d'un nouveau disque au mois de juillet 2020, Sale Môme, sorti sans coup de semonce, à la plus grande surprise des fans, qui se seront familiarisés rapidement avec « Chiffres de ventes », « Wari » ou « Boeing ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020