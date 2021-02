Biographie

NJ débute en tant que danseur puis fait partie de la chorale We Are One, avant d'être choriste de Zaho en 2008 et d'assurer les premières parties de la chanteuse en 2009. En 2010 il sort en auto-production le titre « Danser » qui marie vocaux R&B et tempo dance. Sony - BMG lui fait ensuite confiance et sort en septembre 2011 le EP Le Calme Avant le Tempo, orienté R&B acoustique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015