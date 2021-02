Biographie

Que se passe-t-il quand un boys band rencontre un autre boys band ? Ils se réunissent pour sortir un album. C'est le cas des New Kids on the Block et des Backstreet Boys, rebaptisés NKOTBSB, qui publient en 2012 une nouveauté homonyme. © ©Copyright Music Story Paula Haddad 2015