Biographie

Bryson Potts alias NLE Choppa (No Love Entertainment Choppa, aussi surnommé YNR Choppa) est né à Memphis (Tennessee, États-Unis) le 1er novembre 2002. Amateur de basket-ball, l'adolescent se tourne également vers le rap et s'intègre à des groupes de freestyle. En 2019, après une mixtape intitulée No Love the Takeover, il a seize ans lorsqu'il est remarqué sur YouTube par la vidéo du titre, « Shotta Flow », dans laquelle il danse avec la réplique d'une arme à feu. Le morceau classé n°36 au Billboard Hot 100 est remixé par Blueface. Il fait l'objet d'une suite avec le titres « Shotta Flow 2 » et « Shotta Flow 3 », dispensés la même année avec une série de nouveautés, dont font partie « Birdboy » et « Blocc Is Hot ». Attaché à son indépendance artistique, NLE Choppa signe un contrat de distribution avec United Masters pour ses productions. Toujours en 2019, il signe la mixtape Narco Choppa avec Icy Narco, suivie des titres « Sticks » avec Jay Juice, « Coolin' » avec Bt Traptized et « Choppa Vinci » avec Tre DaVinci, puis « Camelot » en solo, © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019