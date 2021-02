Biographie

Formé en 1987, le groupe californien ska-pop-punk No Doubt mené par la très charismatique Gwen Stefani accède à la notoriété à la faveur du revival punk pop des années 90. En 1995, le single "Just a Girl" propulse les ventes du troisième album du groupe, Tragic Kingdom, renforcées par la ballade "Don't Speak". Désormais sous les projecteurs et avec Stefani en figure de proue, jouant de la dichotomie de son personnage public entre jeune fille sage et riot grrrl, le groupe enchaîne deux autres disques bien accueillis, Return of Saturn (2000) et Rock Steady (2001). De nombreuses excursions en solo de Stefani conduisent à un hiatus pour No Doubt au profit de la carrière de la chanteuse, désormais icône R&B. C'est après 11 ans d'absence que No Doubt revient en 2012 avec Push and Shove. © Olivier Duboc /TiVo