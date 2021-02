Biographie

Après avoir travaillé avec des groupes tels que Boney M, Meat Loaf, La Bouche, Milli Vanilli ou encore Eruption, le producteur allemand Frank Farian constitue le trio dance pop No Mercy en 1995. Celui-ci est constitué de Marty Cintron, né le 24 septembre 1971 et des jumeaux Ariel et Gabriel Hernández, nés le 3 juin 1971. Le groupe débute en 1995 par une reprise du simple « Missing », qui fut un tube pour Everything But The Girl l'année précédente, et enchaîne en 1996 avec un premier LP, My Promise. Celui-ci connaît aussitôt un gros succès en Europe, notamment en Autriche, en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas, sous l'impulsion des simples « When I Die » et surtout « Where Do You Go », une reprise de La Bouche initialement publiée en 1994. En 1998, No Mercy sort un second LP du nom de More, qui connaît un succès moins large que son prédécesseur, tout en consolidant l'aura du groupe dans la zone Allemagne-Suisse-Autriche. No Mercy revient en 2002 à la faveur d'une reprise de « Don't Let Me Be Misunderstood » enregistrant la participation du guitariste virtuose Al Di Meola. Le troisième album se fait attendre jusqu'en 2007, via un nouveau label indépendant basé en Australie, qui publie Day By Day. Quatre ans plus tard, No Mercy est toujours en activité et offre à ses fans le simple « Shed My Skin », enregistré avec le concours du DJ Stan Kolev.