Biographie

De son vrai nom Hasan Noah Cankurt, Noah est un rappeur allemand aux origines kurdes né en 1990 à Dresde. Gravitant dans l’environnement de KMN Gang, il signe sa première contribution sur plusieurs chansons de l'album Fast Life (2018) d'Azet. Pour la tournée qui suit, il assure la première partie de l’artiste. Peu de temps après, il publie ses premiers morceaux en solo sur Spotify et YouTube. Ceux-ci atteignent la barre du million de flux sur Spotify sans politique de marketing majeure. En septembre 2018, il annonce qu'il vient de signer un contrat avec le label SQP Entertainment, jusqu'alors inconnu, et qui se révèle être un sous-label de KMN Gang. Le 25 janvier 2019, son premier EP, Diablo, voit le jour. Y figurent cinq chansons. Le seul invité est alors le rappeur Capital Bra, qui a contribué au titre « Quapo ». « 200 km/h » atteint la 97e position dans les charts allemands, tandis que « Quapo » parviendra à se hisser à la 80ème place. Le 26 avril 2019, « Eno » se classe au 38e rang, et plus tard dans l’année c’est au tour de « Ai Ai Ai » de grimper jusqu’à la 53e position. Son plus grand succès à ce jour est le single solo « Kal Kal » avec une 35ème place. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019