Biographie

Pianiste virtuose et compositeur prolifique, Noël Lee (1924-2013) grandit aux Etats-Unis avant de découvrir la France en 1948 quand il part suivre les cours de Nadia Boulanger. Il restera fidèle à Paris où il entame une double carrière de compositeur et de concertiste, récompensée par de nombreux prix. Interprète au répertoire très étendu allant de Debussy, Ravel et Stravinsky aux compositeurs contemporains (Bartok, Ives, Copland, Gottschalk), le pianiste grave plusieurs intégrales qui font date dont la première des Sonates de Schubert. Spécialiste de Debussy, il joue souvent avec des chanteurs et des pianistes, notamment avec Christian Ivaldi. En 1998, Noël Lee est fait Commandeur des Arts et des Lettres et prend la nationalité française quatre ans plus tard. Il meurt des suites d'une chute le 15 juillet 2013 à Paris.