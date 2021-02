Biographie

Groupe vétéran de la scène punk californienne, NOFX est resté fidèle à l'esprit originel depuis son premier album S&M Airlines en 1989. Mené par le tandem Fat Mike (chanteur et bassiste) et Eric Melvin (guitare), le quatuor connaît un pic de popularité en 1994 avec la sortie de Punk In Drublic, représentatif de la rage adolescente qu'il a conservé. Sans se soucier des modes, NOFX traverse les années 2000 avec les albums Pump Up The Valuum, War On Errorism (2003), Wolves In Wolves' Clothing (2006), pour fêter ses vingt années d'enregistrements (et ving-cinq d'existence) avec Coster en 2009. L'anthologie The Longest EP suit en 2010. NOFX continue d'affectionner le pop punk en shorts avec Self Entitled en 2012. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015