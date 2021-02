Biographie

Née en 1982, la chanteuse française Nolwenn Le Magueresse, alias Nolwenn Leroy, s'impose auprès du grand public à la faveur de sa participation à la saison 2001 de la Star Academy. Paru en 2003 et porté par les singles "Cassé" et "Suivre une étoile", son premier effort éponyme voit le jour en 2003, suivi en 2005 par Histoires naturelles, réalisé sous la houlette de Laurent Voulzy et lui valant l'aval de la critique. Après deux albums couronnés de succès commercial et placés sous le signe de son héritage breton, Bretonne (2010) et Ô Filles de l'eau (2012), la chanteuse ne revient que cinq ans plus tard avec Gemme (2017), à son tour suivi en 2018 par Folk, recueil de reprises essentiellement issues du répertoire des années 70. © TiVo