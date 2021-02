Biographie

Comme nul autre artiste, les mélodies capricieuses et albums imbibés de jazz de Norah Jones ont, depuis la sortie du merveilleux Come Away With Me en 2002, enchanté les oreilles et les cœurs de ceux qui les écoutent. Ce dernier remporta 5 prix Grammy dont Best New Artist, album de l’année, et chanson de l’année (pour Don’t Know Why), pas mal pour une première fois!Née Geetali Norah Jones Shankar, la fille d’un maestro de sitar et d’une productrice de concert, l’héritage culturel de Norah Jones se voit de loin. Après la séparation de ses parents, la jeune Norah se déplace au Texas pour se former en arts visuels au Brooker T. Washington High School, où elle chante dans la chorale et se met au saxophone. Toujours dans le Sud des Etats-Unis, elle ira poursuivre sa passion à l’université de North Texas, au major de piano jazz. Elle retrouvera aussi sur le chemin son futur collaborateur Jesse Harris, avec qui elle travaillera sur plusieurs albums au long de sa carrière.Comme tant de jeunes artistes, Jones recherchant l’inspiration décide de partir pour New York et le cosy Greenwich Village. Une fois installée, elle commence à chanter dans les bars de jazz, tout en travaillant ses propres compositions. Elle signe aussi chez Blue Note Records, label où elle restera, et avec qui elle entame son premier album. Suite à son succès surprenant, sort un deuxième opus, tout aussi réussi, deux ans après: Feels Like Home. Celui-ci fait un million de ventes pendant sa première semaine de sortie aux États-Unis, et devient le premier album à faire ainsi depuis Eminem en 2002. Il remporte aussi des Grammys pour la chanteuse, notamment le prix Best Female Pop Vocal Performance. En 2007 sort Not Too Late qui, encore, la projette aux sommets des charts, avant qu’elle ne se mette brièvement au cinéma en participant au tournage de My Blueberry Nights aux côtes de Jude Law, Natalie Portman et Rachel Weisz.Grâce à plusieurs sorties, en 2009 (The Fall), 2012 (Little Broken Hearts), et 2014 (No Fools, No Fun), et une série de collaborations avec Danger Mouse, Jack White ou Daniele Luppi, Norah Jones a su évoluer et grandir en tant qu’artiste, ne se reposant jamais sur ses lauriers. Tellement plus qu’une simple crooneuse, s’inspirant de country, rock, jazz, blues et pop, Jones sait charmer les critiques aussi bien que le grand public, et s’impose comme l’une des meilleures artistes de notre époque, à juste titre. © RK/Qobuz