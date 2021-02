Biographie

Cet artiste, à nul autre semblable, bouillonne d'imagination. C'est pourtant avec la pudeur et le calme d'un griot africain qu'il évoque en chansons les (déjà) légendaires histoires de son pays imaginaire : Klokochazia. Depuis 2003, en deux albums et des tournées marathon, Nosfell est parvenu à transposer un monde ésotérique et personnel en une ?uvre musicale, qui prend vie grâce à divers samples et à sa voix protéiforme. Nosfell délaisse pour la première fois en 2014 le tout-klokobetz pour chanter en français une partie de l'album Amour Massif.