Biographie

*NSYNC est un boys band célèbre du milieu des années 1990. Le groupe est également le tremplin qui a lancé la carrière de Justin Timberlake. Si leur premier album *NSYNC se contente d'un No 2 aux Etats-Unis en 1998, No Strings Attached (2000) et Celebrity (2001) atteignent le No 1 du Billboard. Rétive, la France n'a jamais partagé l'enthousiasme anglo-saxon pour *NSYNC, aucun de leurs albums n'a eu l'honneur des top ici.