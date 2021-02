Biographie

Fille d'un réalisateur originaire de Trinité-et-Tobago et d'une mère guyanaise, Nubya Garcia naît à Londres en 1991. Après des études de violon et d'alto dans l'école de l'Orchestre symphonique de Londres, la jeune musicienne entreprend l'apprentissage du saxophone à l'âge de 10 ans et suit une formation spécialisée à l'Académie royale de musique, puis à l'université d'été du Berklee College of Music de Boston. Diplômée du conservatoire Trinity College de Londres en 2016, elle entame sa carrière en leader l'année suivante avec l'album Nubya's 5ive, publié par le label Jazz re:freshed et suivi de prestations en festival. Membre des groupes Nérija et Maisha, Nubya Garcia enregistre en parallèle l'EP When We Are (2018), dans lequel elle expérimente des sonorités électroniques, puis multiplie les collaborations avec Makaya McCraven, Theon Cross, Moses Boyd et le groupe Sons of Kemet de Shabaka Hutchings. Une tournée nord-américaine et une résidence au Ronnie Scott's Jazz Club surviennent, ainsi que des prestations de DJ, avant le retour en studio pour l'album Source (2020). Cette même année, son concert prévu au festival de Glastonbury est annulé en raison de la pandémie de Covid-19. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020