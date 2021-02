Biographie

Oasis passe de l'anonymat à la célébrité en 1994, devenant l'un des groupes britanniques les plus populaires et les plus encensés par la critique de la décennie avec Blur et Suede, on leur doit le retour de la guitar-pop britannique en tête des hits-parades. Mené par le guitariste/compositeur Noel Gallagher, le quintette de Manchester adopte l'image de mauvais garçons de the Stones et the Who, qu'il croise avec des mélodies et des accroches " Beatlesques ", des musiques lyriques nettement british et des structures de chansons comme the Jam et the Kinks, harmonisées avec un rugissement de guitare massif et puissant dans un mépris rebelle qu'ils puisent autant dans la révolte de the Sex Pistols que dans la fierté arrogante de the Stone Roses. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo