Biographie

Rappeur originaire de Détroit, tout comme Eminem qui le signe sur son label Shady Records, Obie Trice, né en 1977, se fait connaître en 2003 avec un premier album, Cheers, qui rencontre un franc succès. Les titres « Got Some Teeth » et « The Setup » (en duo avec Nate Dogg) se classent au Royaume-Uni. La nuit de la Saint-Sylvestre 2005, peu après l'enregistrement de son deuxième album Second Round's on Me (2006), le rappeur est victime d'une tentative de meurtre et reste avec une balle coincée dans le crâne, inopérable. En 2012, Obie Trice livre son troisième album, Bottoms Up, avec moins de featurings. Il revient en 2015 avec The Hangover, auquel participe notamment la chanteuse Estelle. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015