Biographie

Née dans les années 80 autour des frères Donald et John Tardy (batterie et chant) et du guitariste Trevor Peres, la formation death metal Obituary s'impose rapidement comme l'un des fers de lance d'une scène floridienne particulièrement influente au début des années 90 (Death, Deicide, Morbid Angel) avec un mélange de sonorités typiques des productions estampillées Scott Burns, d'une imagerie gore et d'un tempo plus lent et pesant que ses contemporains. De Slowly We Rot (1989) à World Demise (1994) et son tonitruant single "Don't Care" en passant par The End Complete (1992) et le classique Cause of Death (1990), Obituary constitue l'une des valeurs sûres de la scène avant de perdre de la vitesse et de reconquérir le public metal avec son dixième opus éponyme paru en 2017. © TiVo