Biographie

La chanteuse afro-américaine, actrice, guitariste, compositrice et militante activiste pour les droits de l'homme était souvent nommée « la voix du Mouvement pour les Droits civiques ». Son répertoire se composait principalement de musique folk américaine, de blues, de jazz, et de spirituals. Elle était une des références du folk des années 50 et 60, et avait influencé de nombreux artistes comme Bob Dylan, Joan Baez ou Janis Joplin.Née Odetta Holmes le 31 décembre 1930 à Birmingham dans l’Alabama, Odetta a grandi et étudié la musique à Los Angeles, au Los Angeles City College. Elle se produit pour la première fois en 1944, et pendant quatre ans avec le Hollywood Turnabout Puppet Theatre, aux côtés d'Elsa Lanchester. A partir de 1950, Odetta se concentre sur la chanson folk. Elle se fait peu à peu connaître en jouant aux quatre coins des États-Unis : au Blue Angel Nightclub de New York City, au Hungry I de San Francisco et au Tin Angel de San Francisco, où elle enregistre en 1954 pour Fantasy Records.Elle poursuit sa carrière en solo, avec Odetta Sings Ballads And Blues (1956) et At The Gate Of Horn (1957). Quant à son Odetta Sings Folk Songs, il fut l’un des albums les plus vendus de l'année 1963. Le 29 septembre 1999, le président Bill Clinton remet à Odetta la National Medal of Arts, une des plus hautes distinctions culturelles américaines. En 2004, c’est au tour du Kennedy Center de Washington de lui décerner le bien nommé Visionary Award. Un an plus tard, le cinéaste Martin Scorses évoque la forte influence d’Odetta sur Dylan dans son documentaire No Direction Home. Elle décède le 2 décembre 2008. © MD/Qobuz