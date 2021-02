Biographie

Alix et Mattia se rencontrent pour la première fois dans le collège où ils étudient, et forment "O2 Zen", nom qu'ils empruntent de manière détournée à celui de leur proviseure qui les terrorisait à l'époque. Influencé par le rock de Jimi Hendrix, le duo ne dure qu'un temps, et ils repartent poursuivre leurs études chacun de leur côté. Le déclic a lieu quelques années plus tard, en 2004, alors que leurs chemins se recroisent de nouveau. Alix s'est depuis initié au rap et envisage un projet sérieux dans la musique. Rejoints par Jacques à la voix puis Dj Lodjeez, la bande change pour "Odezenne" et commence à composer. Leur premier concert a lieu en 2007.En octobre 2013, le groupe sort un EP live enregistré pour leur centième concert, aux Vivres de l'art à Bordeaux, et annonce un départ à Berlin. En avril 2014, le groupe sort Rien, titre éponyme extrait de l’EP enregistré durant ce périple à Berlin, et qui sortira en mai 2014. Il s'agit de la première sortie de nouveaux morceaux depuis la réédition de leur album Ovni en 2012. Ils se produiront à l'Olympia de Paris le 10 mars 2015, asseyant leur notoriété de manière affirmée. « Pour nous, c’est un peu un pari de se dire “bah voilà de manière indépendante on en est arrivés là” », explique Alix en juin 2014, « parce qu’on sait que c’est une case importante dans le jeu de société des mecs qui font de la musique »