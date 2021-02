Biographie

Originaire de l'Ohio, le groupe de metal alternatif Of Mice & Men, qui tire son nom du célèbre roman de John Steinbeck Des souris et des hommes, se forme en 2009 autour du chanteur Austin Carlile (ex-membre de Attack Attack!) et du bassiste Jaxin Hall. Basé ensuite en Californie, il signe avec Rise Records et enregistre la même année son premier album, suivi d'une tournée à succès. Contraint à une pause pour raison de santé, Carlile est remplacé pendant neuf mois par Jerry Roush, qui prend les commandes du groupe et écarte le chanteur, ce qui conduit au départ de Jaxin Hall. En 2011, les autres musiciens décident la réintégration de Justin Carlile pour l'enregistrement de The Flood, classé n° 28 au Billboard. Le suivant, Restoring Force, est porté par le titre « You're Not Alone », auquel participe le nouveau bassiste et second chanteur Aaron Pauley. C'est la même formation, plus stable, qui dévoile successivement en 2016 l'enregistrement en public Live at Brixton extrait de la tournée précédente et le quatrième album studio Cold World. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016