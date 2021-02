Biographie

C'est en remportant la compétition musicale nationale Musiktilraunir de 2010 que le sextuor pop islandais Of Monsters and Men est proclamé "nouvel Arcade Fire" par le magazine Rolling Stone. Une véritable surenchère s'ensuit et le groupe signe chez Universal Music. Début 2012, un maxi de quatre titres est édité, Into the Woods, teaser de l'album à venir, My Head Is an Animal, dont la version américaine sort en été. © Jason Lymangrover /TiVo