Biographie

Composé des amis d'enfance DJ Dorian Lauduque (fils de l'actrice Ariane Séguillon) et César de Rummel, le duo français Ofenbach se spécialise dans la deep house et remporte un succès international avec le titre « Be Mine » en 2016. Classé n°5 en France, il atteint des positions proches ou similaires en Europe. L'année suivante, le titre « Katchi », chanté par Nick Waterhouse, se place au sommet des ventes françaises. Ofenbach part alors en tournée des festivals à l'été 2017 et revient un an après avec deux titres : « Party » (Ofenbach x Lack of Afro) et « Paradise », interprété par Benjamin Ingrosso. Le duo se produit au festival des Vieilles Charrues, puis au festival Tomorrowland, en Belgique. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019