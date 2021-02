Biographie

Offenbach est un groupe rock et blues québécois, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui fut très populaire, de 1972 à 1985. Il sera reformé à plusieurs reprises avec des musiciens différents au cours des années, toujours avec Gerry Boulet au chant, piano et à l'orgue et Johnny Gravel à la guitare électrique.Dans les premières années le parolier et cinéaste Pierre Harel, ainsi que le bassiste Michel 'Willie' Lamothe et le batteur Roger 'Wézo' Belval font partie du groupe, mais ils quitteront tour-à-tour, les deux derniers formant le groupe Corbeau.Ils sont remplacés par le bassiste Breen Leboeuf et le guitariste John McGale qui amèneront un nouveau souffle au groupe. Pierre Lavoie, puis Bob Harrisson se succèderont à la batterie.Les succès du groupe se retrouvent principalement sur sept albums : Tabarnac (1973), Offenbach (1977), Traversion (1979), En Fusion (1980), Coup de Foudre!! (1981), Tonnedebrick (1983), et finalement Rockorama (1985). Avant de se séparer en 1985, le groupe donne deux derniers grands spectacles sur les scènes du Colisée de Québec et du Forum de Montréal. Le chanteur Gerry Boulet est décédé le 18 juillet 1990, des suites d'un cancer. Le groupe se reforme en 1997-1998, avec Martin Deschamps à titre de chanteur.