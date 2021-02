Biographie

Née en 1957 et disparue en 2000, Ofra Haza fut l'une des artistes les plus remarquées internationalement de la scène israélienne. Après des débuts dans la troupe Hatvika dans les années 70, elle fait son service militaire avant d'entamer une carrière solo lui valant un Grammy et une seconde place à l'Eurovision 1983. Beaucoup d'artistes hip-hop et techno ont puisé leurs samples dans ses vocalises puissantes et exotiques, faisant d'elle l'une des icônes de la scène dance de la fin des années 80, obtenant même son propre hit sur le sol américain avec "Im Nin'Alu" en 1988. A son décès en 2000, Haza laisse derrière elle une série de hits internationaux mêlant sonorités moyen-orientales et rythmiques dance taillées pour les clubs. © Olivier Duboc /TiVo