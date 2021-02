Biographie

Formé à Dayton en 1959 par Leroy « Sugarfoot » Bonner, Clarence « Satch » Satchell et Marshall Jones, The Ohio Untouchables est un groupe instrumental qui accompagne notamment The Falcons, le groupe de Wilson Pickett, sur « I Found a Love » et enregistre une paire d'albums à la fin des années 1960. Toutefois c'est sous le nom Ohio Players, signée par le label Westbound, que la nouvelle formation menée par Walter « Junie » Morrison connaît le succès avec son funk sophistiqué sur les succès « Funky Worm », « Love Rollercoaster » et les albums Pain (1972), Pleasure et Ecstasy (1974), ornées de pochettes suggestives. L'aventure se poursuit sous le label Mercury avec Skin Tight et les excellents Fire (1974) et Honey (1975), suivis d'autres productions teintées de disco. Les démissions de Jimmy « Diamond » Williams et Billy Beck en 1979 provoquent un tournant dans l'évolution du groupe qui marque une pause en 1985. De retour trois ans plus tard, Ohio Players reprend le chemin du studio et de la scène jusqu'au milieu de la décennie suivante, quand se succèdent les compilations comme Orgasm (1993) et Funk on Fire: The Mercury Anthology (1997). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017