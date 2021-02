Biographie

Descendant de Cheap Trick et voisin de Weezer, le groupe OK Go passe du succès d'estime du premier album OK Go (2002) à la reconnaissance mainstream avec le suivant Oh No (2005) et la vidéo culte de « Here It Goes Again », comptant 50 millions de vues sur YouTube et un Grammy Award. La power pop amusée de OK Go repointe le bout du nez en 2010 avec l'album Of the Blue Colour of the Sky. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015