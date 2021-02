Biographie

Okkervil River navigue depuis 1998 entre rock indépendant et folk rock, suscitant à chaque sortie d'album des critiques élogieuses. Le groupe originaire d'Austin (Texas) est facilement identifiable grâce à son souci d'écriture, largement tourné vers l'introspection. Okkervil River a réussi au fil des années à créer un vivier de fans fidèles, notamment grâce à ses albums Down The River of Golden Dreams (2003) et The Stage Names en 2007. Le groupe au grand complet se paye le luxe en 2010, d'accompagner la légende Roky Erickson pour True Love Cast Out All Evil. I Am Very Far en 2011 met l'accent sur le côté rock de Okkervil River, au détriment du folk. En 2013, The Silver Gymnasium atteint la 7ème place du Billboard. Son successeur, Away, accueille Marissa Nadler, Jonathan Wilson, Jonathan Meiburg et l'ensemble de musique classique yMusic. Il est marqué par le deuil du grand-père de Will Sheff, la tête pensante du groupe. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2016