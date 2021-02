Biographie

C'est âgé de moins de vingt ans que le DJ néerlandais Oliver Heldens connaît son premier tube en 2014. Né le 1er février 1995 à Rotterdam (Pays-Bas), il est repéré sur le site SoundCloud par Tiestö au sortir de l'adolescence. En 2013, il sort son premier single « Stinger » mais c'est avec « Gecko » qu'il connaît son premier tube quelques mois plus tard. Ce titre sorti sur le label de Tiestö est ré-enregistré quelques mois plus tard sous le titre « Gecko (Overdrive) » avec la chanteuse anglaise Becky Hill et devient numéro un en Grande-Bretagne en 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017