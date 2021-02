Biographie

L'Anglo-Australienne Olivia Newton-John connaît au moins quatre vies artistiques. La première en tant que chanteuse pop adolescente en Angleterre au début des années soixante-dix, la seconde où elle officie dans la country music aux Etats-Unis, la troisième en tant qu'icône disco avec Grease et Xanadu, et enfin la période de la maturité qui la voit se muer en diva. Arrivée au sommet en 1981 avec Physical, Olivia Newton-John est ensuite moins présente en raison de deux maternités et d'un traitement anti-cancéreux. Gaia en 1994 est l'album de la maturité, avec une majorité de chansons écrites par l'artiste elle-même. Olivia Newtton-John connaît aussi une carrière d'actrice et s'investit dans le domaine caritatif, tandis que ses albums connaissent désormais un impact limité. En 2004, la diva à la voix claire sort l'album Indigo: Women of Song composé de reprises de grandes voix. L'album ressort en 2011 sous le titre Portraits: A Tribute to Great Women of Song avec une pochette différente mais une sélection de titres identique.