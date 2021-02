Biographie

La chanteuse folk-punk Olivia Ruiz devient une vedette dans sa France natale avec la sortie en 2003 de son premier disque, J'aime Pas l'Amour. Fille du musicien Didier Blanc, elle se fait d’abord remarquer lors de ses auditions pour les séries inaugurales de Star Academy, tremplin musical télévisé français. Bien qu’elle verse davantage dans le rock indé que dans la pop grand public, elle n’en arrive pas moins aux demi-finales. Olivia Ruiz sort son premier single, "Paris", courant 2002. J'aime Pas l'Amour suit plus d’un an après, avec plus de 50 000 exemplaires vendus. Son deuxième album, La Femme Chocolat, sorti en 2005, connaît un énorme succès commercial grâce à son titre phare, "J'traîne des Pieds". © Jason Ankeny /TiVo